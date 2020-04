Quiz QUIZ: #CoronaFootballTrivia: de Champions League-campagne van Anderlecht ('00-'01)

De knappe Europese campagne van Anderlecht in het seizoen 2000-2001 staat bij velen in het geheugen gegrift. Mede dankzij het dodelijke spitsenduo Koller-Radzinski gingen dat seizoen meerdere Europese topclubs voor de bijl. Test hier uw kennis over deze fantastische campagne van paars-wit.

Zeges tegen Europese grootheden als Manchester United en Real Madrid: het Anderlecht van Aimé Antheunis flikte het allemaal in de befaamde Europese campagne van 2000-2001. Wat weet jij nog van dat historische seizoen van de Brusselaars in Europa? Test uw kennis hier. Bij namen volstaat, zoals steeds,de familienaam. KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN. Veel succes, Voetbalkrant.com