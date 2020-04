Russische spits ontsnapt met privéjet uit quarantaine voor 18e verjaardag van zijn verloofde, de kleindochter van Boris Jeltsin

Terwijl Spanje in lockdown had Fedor Smolov andere zaken aan zijn hoofd. De Russische aanvaller is het land ontvlucht met een privéjet.

De reden daarvoor is hoogst opmerkelijk. De 30-jarige aanvaller van Celta Vigo wou bij zijn verloofde zijn op haar achttiende verjaardag. De verloofde van Fedor Smolov is Maria Yumasheva, de kleindochter van voormalig president Boris Jeltsin. De Russische international overtreedt daarmee de regels, want Spanje is in lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Smolov is overigens al de tweede speler van Celta Vigo die het land ontvlucht om terug te keren naar zijn thuishaven. Pione Sisto reed met de wagen langer dan 24 uur naar Denemarken. Volgens Spaanse krant AS vroeg hij al enkele malen de toestemming om naar het buitenland te reizen, maar die kon men hem niet geven.