Een speler uit La Liga overtreedt de regels van een lockdown en rijdt 27(!) uur naar Denemarken

Pione Sisto heeft de regels van een lockdown overtreden. De aanvaller van Celta de Vigo reed 27 uur naar zijn thuisland, Denemarken, en hij zal deze reis waarschijnlijk moeten bekopen met een zware sanctie.

Pione Sisto heeft de regels van de lockdown in Spanje, dat in een noodtoestand verkeert, geschonden om zijn thuisland, Denemarken, te bereiken. Dat meldde het Spaanse radiostation Cadena COPE.

De aanvaller van Celta de Vigo zou de reis in zijn eigen auto hebben gemaakt. Het was een reis van bijna 3.000 kilometer die hij in 27 uur werd afgelegd. Celta de Vigo was zich hier niet van bewust en zou een zware financiële sanctie opleggen aan de Deense international.