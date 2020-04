Het is zover: eerste amateurclubs tekenen verzet aan tegen degradatie na coronastop

Op 27 maart werd beslist om het seizoen te staken in alle amateurreeksen. De stand van 12 maart 2020 geldt zo als eindstand.

Voor heel wat teams is dat een bittere pil. Zeker voor teams die net naast de titel of promotie grepen, of teams die zich nog dachten te redden, maar hun opmars gestuit zagen door de coronacrisis.

Klachten en rechtzaken leken onvermijdelijk en nu is het ook zover. Twee degradanten uit de Vlaamse tweede amateurklasse A vechten de degradatie naar de derde amateurklasse aan.

Sint-Niklaas tekent derdenverzet aan tegen de beslissing van de voetbalbond. Dat schrijft Sporza. "Dat de competitie werd stopgezet, kunnen we in de huidige crisis alleen maar ondersteunen", klinkt het. "Maar bij de degradatie kunnen we ons niet neerleggen."

Reeksgenoot VW Hamme steunt het verzet van Sint-Niklaas en zegt stappen te zullen ondernemen om de beslissing van de voetbalbond aan te vechten.

Na 24 van de dertig speeldagen was de degradatiestrijd in de reeks nog razend spannend. VW Hamme telde vijftien punten, Sint-Niklaas zestien. K.F.C. Merelbeke had er negentien en S.C.T. Menen twintig. Er stonden ook nog heel wat onderlinge confrontaties tussen deze staartploegen op het programma.