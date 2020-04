Twee mensen naar ziekenhuis na overdosis op 'lockdownfeestje' in flat Zulte Waregem, ploeg reageert zéér duidelijk

In deze lockdowntijden door de coronacrisis doen het leeuwendeel van de mensen meer dan hun uiterste best om zich te houden aan de richtlijnen. Maar soms loopt het gruwelijk mis, zoals in een flat van Zulte Waregem.

Vrijdagmiddag moesten de hulpdiensten uitrukken naar de Stormestraat in Waregem, waar ze een lockdownfeestje troffen. Twee mensen in de flat die behoort aan Zulte Waregem. werden met een overdosis afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij Essevee wisten ze van niets: "Dit vond ontegensprekelijk plaats zonder goedkeuring en zonder medeweten van SV Zulte Waregem. De club wenst met klem te ontkrachten dat er spelers betrokken waren bij het incident", klinkt het. Maatschappelijke waarden Essevee laat verder weten dat het appartement al sinds nieuwjaar leeg stond en dat ze de ware toedracht van het incident en de omstandigheden zullen onderzoeken. "Onze club draagt de maatschappelijke waarden hoog in het vaandel en de voltallige club keurt alle activiteiten die indruisen tegen de opgelegde maatregelen resoluut af." "Sterker nog, want de volledige organisatie stelt alles in het werk om het ruime netwerk rond Team Essevee te activeren in de strijd tegen het coronavirus. Meer informatie daarover vindt u op www.essevee.be/TopeTegenCorona. We roepen dan ook iedereen, zowel binnen als buiten de club, op om de maatregelen strikt te blijven volgen."