Hoe zou het zijn met... Cheikhou Kouyaté

Cheikhou Kouyaté is al jaren een vaste waarde in het profvoetbal. Hij speelde een lange periode in de Belgische competitie bij onder meer Anderlecht en KV Kortrijk, maar nu is hij aan de slag in de Premier League.

In 2006 kwam Cheikhou Kouyaté aan in België. Hij ging aan de slag bij RWDM Brussels. Daar kon hij overtuigen en op 19-jarige leeftijd versierde hij een transfer naar Anderlecht. Hij werd eerst nog een jaar uitgeleend aan KV Kortrijk, maar daarna zou hij zich ontpoppen tot een sterkhouder bij Anderlecht. Na 6 jaar Anderlecht (6 doelpunten, 7 assists in 206 wedstrijden) wilde hij zijn kans wagen in de Premier League. Hij trok naar West Ham United waar hij 4 jaar zou spelen. in 2018 trok hij de aandacht van Crystal Palace. De ploeg van Zaha kocht Kouyaté weg voor zo'n 10 miljoen euro. Daar speelt Kouyaté nu nog steeds. Hij is nog steeds een belangrijke speler, want hij zit dit seizoen al aan 27 wedstrijden in de Premier League. De defensieve middenvelder is ook bij de nationale ploeg belangrijk, want Kouyaté zit al aan 57 wedstrijden bij Senegal. Daar scoorde hij al drie doelpunten.