Moet Nainggolan op zoek naar een nieuwe club? Cagliari acht kans klein om dure vogel te houden

Moet Radja Nainggolan volgend seizoen op zoek naar een nieuwe werkgever? De kans is zeker niet onbestaande.

De voormalige Rode Duivel is wellicht te duur voor Cagliari en bij Inter lijkt hij ook weinig toekomst te hebben. De Milanese club verkoopt hem liever voor wat meer financiële slagkracht.

Radja Nainggolan wordt door Inter aan Cagliari verhuurd en daar willen ze hem zeker langer houden. Het enige probleem: onze landgenoot is een dure vogel. "We kunnen hem proberen te houden, maar ik acht de kans dat hij hier volgend jaar nog speelt klein", liet Tommaso Giulini, de voorzitter van Cagliari, optekenen in Corriere dello Sport.

De afkoopsom voor Inter zou 15 miljoen euro bedragen en het jaarsalaris van onze landgenoot schommelt rond de vier miljoen euro. Anderzijds is hij wel graag bij de club. Een van de redenen waarom hij vorige zomer terugkeerde is om dichter bij zijn vrouw te zijn. Zij vecht tegen kanker.

Nainggolan staat dus voor een moeilijke keuze. Als Cagliari hem definitief overneemt, zal hij wellicht moeten inleveren.