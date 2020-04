Géén problemen bij KV Mechelen, spelers staan deel van loon af: "Logisch dat we geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid"

Bij verschillende Belgische eersteklassers rommelt het over de financiële inspanningen die van de spelers worden gevraagd in deze coronatijden. Bij een aantal clubs werd de spelersgroep ook al op tijdelijke werkloosheid gezet.

Bij KV Mechelen zijn er minder problemen: “Aan de spelers van de A-kern hebben we gevraagd om een deel van hun loon in te leveren voor april en mei en zij zijn hiermee akkoord gegaan”, vertelt algemeen directeur Frank Lagast op de clubsite.

“Voor hen betalen we slechts beperkte bijdragen voor de sociale zekerheid, dus is het logisch dat we nu geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid.”

Malinwa besloot ook een slordige honderdduizend euro af te staan aan de zorgsector.