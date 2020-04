Maxime Chanot voetbalt en leeft in New York en maakt zich zorgen: "Niet iedereen voelt zich aangesproken door de maatregelen"

Het voetbalseizoen was nog maar net begonnen in de Verenigde Staten of het moest alweer worden stilgelegd door de uitbraak van het coronavirus. Maxime Chanot vertelt hoe het er in New York aan toe gaat.

De Luxemburger speelde in België wij White Star, Beerschot en Kortrijk. In 2016 trok hij naar Amerika voor een avontuur in de MLS. Nu ligt hij onder contract bij New York City. De situatie is er zorgwekkend liet hij optekenen bij la Dernière Heure. Maatregelen niet streng genoeg? "Het is dag en nacht verschil in vergelijking met grootsteden in Europa, zoals Parijs. Veel mensen zien hier de ernst van de situatie niet in, ondanks de maatregelen. Blijkbaar voelt niet iedereen zich aangesproken", legde de 30-jarige verdediger uit. De ex-Kerel blijft individueel trainen en zit thuis. De televisie zet hij zo weinig mogelijk aan. "Het is een beetje angstaanjagend. De toestand is kritiek, maar dat gevoel heerst hier niet. De maatregelen zijn daar nog niet streng genoeg voor", besloot Chanot.