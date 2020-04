Standard zet zeven spelers op technische werkloosheid: "Dit lijkt meer op pesten"

Na Waasland-Beveren en Cercle Brugge heeft nu ook Standard technische werkloosheid ingeroepen. Niet voor zijn hele spelersgroep, maar enkel voor de jongens die de loonsverlaging niet accepteerden. Bij spelersvakbond Sporta zijn ze niet gelukkig...

De aanbeveling van de Pro League was om het niet in te roepen en als het dan toch gebeurt voor iedereen hetzelfde toe te passen. Standard lapt dat aan zijn laars en zet enkel de spelers die niet akkoord gaan met een loonsvermindering op technische werkloosheid. "Dit is geen correct gebruik van de technische werkloosheid wegens corona”, zegt Stijn Boeykens namens Sporta in Het Nieuwsblad.

“Standard kan geen economische redenen aanvoeren waarom sommige spelers wel en sommige niet meer kunnen voetballen. Bovendien wordt de werkloosheid met terugwerkende kracht ingevoerd, tot 19 maart. Dat klopt niet, want spelers zijn tot vandaag gelijk behandeld geweest en moesten dezelfde trainingsschema’s volgen. Wat Standard doet lijkt meer op een pestmaatregel voor sommige spelers die het liever kwijt dan rijk is.”