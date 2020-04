🎥 Exact één jaar geleden won Antwerp voor het eerst in 22 jaar op het veld van Anderlecht

Antwerp is de laatste jaren aan een straffe opmars bezig in het Belgische voetbal. De laatste jaren heeft het enorme stappen vooruit gezet.

Na dertien jaar op het tweede niveau, speelt The Great Old sinds het seizoen 2017-2018 opnieuw in de eerste klasse. Exact één jaar geleden boekte het voor de eerste keer in 22 jaar een overwinning op het veld van Anderlecht op speeldag drie van play-off 1.

Pieter Gerkens had paars-wit na een half uur op voorsprong gekopt, maar Didier Lamkel Zé en Dieumerci Mbokani zorgden er voor dat de drie punten alsnog mee mochten naar Antwerpen. De vreugde in het bezoekende kamp was dan ook groot.