Geen blad voor de mond: Karel Van Eetvelt kristalhelder over Coucke, Zetterberg en de financiën van Anderlecht

De roep om solidariteit van Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt kwam binnen bij de voetbalfans en de bestuurders van de andere clubs. Maar er waren nog veel andere zaken waarover werd gesproken in de 'Coronacall' van Kompany en de CEO.

Zo hield Karel Van Eetvelt ook over een aantal andere issues geen blad voor de mond: "Het ontslag van Zetterberg? Ik heb ervaren hoe in het voetbal de emotie het soms kan overnemen, maar ik sta achter de beslissing. Hij bracht te weinig bij", aldus de CEO.

Aangeschoten wild Coucke

"Marc Coucke? Hij is aangeschoten wild op dit moment. Mensen verwarren de boodschap met de boodschapper. Coucke wil in de toekomst een ceremoniële voorzitter worden, ik zal me in juni kandidaat stellen om hem te vervangen in de Raad van Bestuur van de Pro League."

En over de financiën? "We hebben boven onze stand geleefd, vooral wat betreft het sportieve. Het aantal mensen dat we aangetrokken hebben om er vervolgens afscheid van te nemen is niet meer te tellen", beseft Van Eetvelt.