Antwerp hoopt scenario B te kunnen vermijden: "Hopen nog op de Bosuil Europees te spelen"

De Licentiecommissie liet woensdag weten dat Antwerp zonder problemen zijn licentie krijgt, maar dat het Europees wel op het veld van OH Leuven moet spelen. Probleem is dat Tribune 4 van de Bosuil nog niet klaar is.

Maar The Great Old hoopt daar toch nog een mouw aan te passen. "We hebben die aanvraag voor een licentie uiteraard ingediend op een moment dat tribune 4 nog niet klaar was en ook de rest van het stadion nog niet Europees conform was", aldus woordvoerder Dimitri Huygen in GvA. "We moesten dus wel een alternatief hebben.”

Intussen zijn de werken aan de tribune hervat en willen ze die op tijd afkrijgen. "Dat is uiteraard ook afhankelijk van de beslissingen die de UEFA nog moet nemen over de timing van de Europese competities en de Europese voorrondes. Als die pas in augustus of later zouden starten, achten we de kans reëel dat we de Bosuil nog op tijd, dus voor onze eerste wedstrijd, Europees goedgekeurd krijgen."