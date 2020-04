Moeskroen krijgt het moeilijk: Licentiecommissie zegt over bewijzen te beschikken

Deze keer is het menens. De voorbije vier jaar kreeg Moeskroen zijn licentie telkens omdat er geen bewijzen waren dat de club beïnvloed werd door makelaars. Nu beweert de Licentiecommissie wel zulke bewijzen in handen te hebben.

Moeskroen gaat zich uiteraard voor het BAS verdedigen nadat het woensdag zijn licentie niet kreeg, maar de Henegouwers gaan het wel iets moeilijker hebben om hun standpunt te bewijzen. De Licentiecommissie zegt in zijn verklaring dat het bewijzen heeft dat de makelaars Pini Zahavi en Marc Rautenberg de club controleren.

Dat is volledig in strijd met de licentievoorwaarden. Aan Moeskroen nu om voor het BAS die bewijzen te weerleggen. Les Hurlus moeten ook bewijzen dat ze de continuïteit in het seizoen 2020-2021 kunnen garanderen. Dat is momenteel ook niet het geval. Momenteel worden ze dus teruggezet naar Eerste Amateur.