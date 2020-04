Deinze is klaar voor 1B, vreest voor opnieuw amateurvoetbal en hoopt misschien stiekem op 1A: "Op twee dagen staan er extra tribunes"

Deinze werd in maart al aangeduid als kampioen van de hoogste amateurklasse en maakt zich na het verkrijgen van een proflicentie op voor promotie naar 1B. Dan rijst de vraag: is er volgend jaar nog wel een 1B?

De helft van de ploegen in 1B kreeg geen licentie en voorlopig rekent zowel OHL als Beerschot op promotie naar eerste klasse. Indien er niet genoeg clubs overblijven voor 1B, vreest Denijs Van De Weghe, de voorzitter van Deinze, dat het geen volwaardige reeks zal zijn.

Advocaat zit klaar

"Moeten we terug naar het amateurvoetbal, zit meester Walter Van Steenbrugge klaar met een schadeclaim", liet de voorzitter optekenen bij Het Laatste Nieuws. Maar wat is dat dan, een volwaardige reeks? "Als Beerschot en OHL hun return nog afwerken dan hebben we met zakker Waasland-Beveren, Westerlo, Union, OHL of Beerschot, Deinze en RWDM (haalde ook een licentie voor 1B, nvdr.) toch al zes ploegen."

Kortom: de club is klaar voor 1B, verafschuwt een nieuw verhaal in de amateurreeksen en hoopt misschien een beetje stiekem op 1A. Alleen heeft het geen licentie voor de hoogste voetbalklasse. "Enkele zaken zijn snel te regelen. We kunnen extra tribunes zetten. Op twee dagen staan die er. De lichtsterkte in eigen stadion verhogen kan ook snel. Veldverwarming is iets anders", besloot de Van De Weghe, die ook