Geen voetbal op 9 april, wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal? Blauw-zwarte stap richting titel, hattrick Henry, het hakje van Drogba en ...

Ook op donderdag 9 april geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren enkele belangrijke momenten van 9 april doorheen de recente voetbalgeschiedenis?

9 april ... 2019

Een jaar geleden speelden de Belgian Red Flames hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd in de eliteronde voor het EK 2019.

Het leverde een 2-2 gelijkspel op door een doelpunt van Buabadi in de allerlaatste minuut. Door een gelijkspel in de andere match tussen Finland en Zwitserland was het nét voldoende voor plaatsing naar het EK zelf.

9 april ... 2016

In 2016 stond er in play-off 1 een Slag om Vlaanderen op het programma tussen Club Brugge en uittredend kampioen KAA Gent.

Een owngoal van Mitrovic, een gemiste strafschop van Kums en de bevrijding door Izquierdo: de titel kwam al na twee speeldagen in play-off 1 dichtbij voor blauw-zwart.

9 april ... 2013

Na de 3-0 uit de heenwedstrijd was er geen vuiltje aan de lucht voor Real Madrid op bezoek bij Galatasaray in de kwartfinales van de Champions League.

Maar de doelpunten van de Turken in de uiteindelijk met 3-2 verrassend gewonnen wedstrijd? Die mochten er stuk voor stuk echt zijn.

9 april ... 2010

Nog drie jaar eerder stond er geen maat op RSC Anderlecht in het eerste seizoen met play-offs, dat in die play-off 1 zelfs geen enkele wedstrijd verloor.

Op Stayen hadden ze het wel niet makkelijk. STVV was als promovendus dé verrassing van het seizoen en greep uiteindelijk pas nipt naast Europees voetbal na een finale tegen KRC Genk.

9 april ... 2004

En dan is er nog 9 april 2004, toen Arsenal in een topwedstrijd Liverpool versloeg met 4-2 in de Premier League.

Thierry Henry zorgde voor een hattrick in die match, enkele weken later zouden The Gunners de titel kunnen vieren.