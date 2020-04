Van Veldhoven probeert Lommel te redden, maar moet dan wel eigenaar kwijtraken: "Maar willen momenteel geen bruggen opblazen"

Eigenaar Udi Shochatovitch is het grote probleem bij Lommel. De Israëliër wordt gelinkt aan Pini Zahavi en de Licentiecommissie acht zijn makelaarsactiviteiten bewezen. Lommel moet dus op zoek naar geld en proberen om Shochatovitch kwijt te raken, allemaal in één week tijd.

Er moet een bankgarantie van 1,65 miljoen euro kunnen voorgelegd worden. Tot en met 14 april mogen er nieuwe documenten bijgevoegd worden voor het BAS-dossier. COO Harm Van Veldhoven wil zich niet uitspreken over de rol van Shochatovitch.

“Omdat we op dit moment geen bruggen willen opblazen", zegt hij in HBvL. "Alle scenario's moeten mogelijk blijven. Ik kan alleen zeggen dat we al twee weken op de hoogte zijn van de situatie en sindsdien hard aan het werken zijn achter de schermen."

"Wij proberen echter alsnog om de continuïteit van onze club toch veilig te stellen en het vooropgestelde meerjarenplan verder uit te bouwen. Over de manier waarop dat moet gebeuren of met de steun van welke mensen, kan ik niks kwijt."