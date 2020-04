Peyre tevreden over het seizoen van KV Mechelen, maar niet helemaal voldaan: "Had graag dat die match was doorgegaan"

Het coronavirus is al een bom ingeslagen op onze planeet. Door de pandemie ligt heel het sportleven stil en vraagt iedereen zich af wanneer alles weer normaal wordt.

Voor KV Mechelen kwam de stopzetting op een cruciaal moment. De promovendus stond na 29 matchen op de zesde plaats en die moest het op de slotspeeldag gaan verdedigen in en tegen Genk. "Het was een soort van finale, met play-off 1 als inzet. We zouden met het mes tussen de tanden naar de Luminus Arena getrokken zijn", legt de Franse verdediger uit.

"Ik had graag gehad dat die match was doorgegaan. Maar goed, we zullen wel zien hoe de zaken evolueren. De gezondheid gaatvoor en de rest volgt wel. Wat er ook gebeurt", ging Peyre verder. Spelen of niet, de 27-jarige verdediger blikt terug op een goed seizoen. "Met een balans die niet slecht is voor een promovendus", benadrukt de centrale verdediger.

We hebbe een kern van allemaal topgasten en een toptrainer. Laten we hopen dat iedereen aan boord blijft deze zomer. Bovendien beschikken we over een fantastisch stadion en een gouden publiek. Alle ingrediënten voor een succes zijn aanwezig", aldus Peyre, die ook nog wel wat werkpuntjes ziet.

"Ik denk dat we nog iets beter hadden kunnen doen dit seizoen. Vooral in eigen huis. Soms echt dom puntenverlies. Tegen Sint-Truiden slikten we twee late tegendoelpunten en onze laatste thuismatch tegen Eupen geven we hen een punt", besloot Peyre.