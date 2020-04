En plots staat Ibrahimovic op een trainingsveld... in Zweden

Zlatan Ibrahimovic staat nog onder contract bij AC Milan, maar is door het coronavirus terug naar Zweden gegaan. Daar traint hij mee bij Hammarby, de ploeg waarvan hij aandeelhouder is. In Zweden mogen de voetbalploegen nog wel trainen.

De voorzitter van de club bevestigde bij een lokale tv-zender dat Ibrahimovic zelf gevraagd had of hij mocht komen aansluiten bij de training, iets waar ze natuurlijk op in gingen bij de club.

Hoe lang hij in Zweden zal blijven, hangt af van de situatie in Italië. Zolang de Serie A niet hervat wordt en de ploegen niet kunnen trainen, kan Ibrahimovic wel even meetrainen met Hammarby. Velen verwachten ook dat Zlatan zijn carrière er zal afsluiten.

En dat is tot groot ongenoegen van Malmö. Daar werd de 38-jarige spits geboren en speelde hij twee seizoenen voor hij naar Ajax ging en de rest van Europa veroverde. Dat Ibrahimovic in Hammarby investeerde, schoot bij velen in het verkeerde keelgat.