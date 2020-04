Eden Hazard is 'man van het decennium' in de Premier League

Eden Hazard maakte indruk tijdens zijn zeven seizoenen bij Chelsea in de Premier League. De Rode Duivel steekt ook bij één opvallende statistiek al zijn concurrenten van het afgelopen decennium in Engeland de loef af.

Whoscored onthulde namelijk dat Hazard de meeste trofeeën voor 'man van de match' heeft mogen ontvangen in de Premier League tijdens het laatste decennium (2009-2019). Het Belgische dribbelwonder arriveerde in 2012 in Londen en werd in zeven seizoenen maar liefst 62 keer tot 'man van de match' gekroond in de Engelse hoogste klasse.

In vergelijking met de andere Europese competities moet Hazard wel nog twee spelers voor zich dulden. Het zijn dan ook niet de minste: Lionel Messi werd in het afgelopen decennium maar liefst 196(!) keer tot de beste speler van de wedstrijd gekozen in La Liga. Cristiano Ronaldo is runner-up met 93 nominaties.