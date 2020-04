Is het deze keer wél prijs voor Gouden Schoen? 'Spaanse subtopper klopt bij Club Brugge aan voor Vanaken'

Hans Vanaken was ook dit seizoen dé uitblinker bij Club Brugge. De middenvelder kreeg zijn tweede Gouden Schoen, maar dé vraag is: zal hij deze keer wel een transfer verzilveren? Er is alvast een optie bijgekomen.

Vorige zomer informeerde AFC Ajax naar Hans Vanaken, terwijl ook Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach hun neus aan het venster kwamen steken. Tot onderhandelingen met Club Brugge is het echter nooit gekomen. Volgens de Spaanse kranten is Sevilla FC dat laatste wél van plan. De subtopper uit La Liga volgt Vanaken al eventjes en wil er de Rode Duivel graag bij. De vraag is echter hoe slagkrachtig de roodhemden zijn.