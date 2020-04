Ander voorstel voor 1B: "Laat semi-professionele ploegen toe en werk met meer promovendi"

De licentiecommissie bracht deze week slecht nieuws voor maar liefst zeven ploegen, waarvan vier uit 1B. Het format zoals het nu is lijkt ten dode opgeschreven en de voorstellen voor een nieuwe formule komer er stilaan door.

Ook Karel Fraeye deed een voorstel bij Sporza en hij liet zich inspireren door de Nederlandse tweede klasse. Daar zijn twintig clubs (waarvan vier belofteploegen), liggen de budgetten veel lager en zijn de kansen om te ontsnappen (lees, promoveren) veel groter.

"Maak promotie realistisch en maak van degradatie geen ramp. Als 3 of 4 clubs uit 1A elk seizoen degraderen, promoveren er dus ook weer 3 of 4. Zo kunnen clubs hun plek snel weer innemen", legde hij uit.

Beperkte budgetten

"Wat is er eigenlijk mis met spelers die semiprofessioneel actief zijn in een 2e afdeling? Glenn Neven bijvoorbeeld, de absolute sterkhouder bij Lommel SK, werkt naast zijn voetbalcarrière steeds minimaal halftijds", ging Fraeye verder.

Ten slotte haalde hij ook nog de budgetten aan. "Het gros van de spelers voetbalt er (in de Nederlandse tweede klasse, nvdr.) voor 1.500 tot 3.000 euro netto per maand, met heel beperkte wedstrijdpremies. Jonge spelers investeren in zichzelf om zich in de kijker te spelen, in de wetenschap dat clubs spelers ook alle kansen bieden in het eerste elftal", besloot hij.