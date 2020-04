Oostende krijgt hulp uit onverwachte hoek: "We willen dat KVO overleeft!"

Momenteel zijn er alleen verliezers in het verhaal van KV Oostende. De club stevent op een faillissement af als er niets gebeurt. En dus heeft het stadsbestuur toch besloten om zich met de zaak te gaan moeien.

Als er tegen volgende week geen 2,7 miljoen gevonden wordt, is het voorbij. “En dus kunnen we niet langer toekijken vanaf de zijlijn”, aldus burgemeester Bart Tommelein in Het Nieuwsblad. “We hadden gehoopt dat de club en de betrokken partijen er zelf zouden uitkomen. Maar dat blijkt niet te lukken.”

Tommelein wil onderhandelen tussen KVO, PMG, Alychlo en Coucke. "We willen info uit eerste hand, tot nu toe konden we de bronnen niet zelf checken", vervolgt Tommelein. "We gaan zelf geen financieel avontuur aan, maar gaan wel een bemiddelende rol spelen. Omdat we willen dat KVO dit overleeft, omdat we in het stadion willen blijven spelen én omdat we onze jeugd een toekomst willen bieden."