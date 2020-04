Rode Duivel kon eerste prijs pakken als titularis, maar... "Zonder fans willen we niet spelen"

Volgende week werd normaal gezien de finale van de Copa del Rey gespeeld. Het Real Sociedad van Adnan Januzaj moest dan Athletic Bilbao partij geven. Een Baskisch onderonsje waar velen naar uitkeken. Op de clubwebsite geeft Januzaj zelf aan dat hij later liever niet zonder publiek speelt.

Januzaj had eindelijk de goeie vorm te pakken en kon zich in de kijker spelen. Ook Sociedad deed het goed. “We wilden verder spelen omdat we een zeer goede vorm te pakken hadden, en ik denk niet dat dat veranderd zou zijn. Maar de prioriteit is gezondheid, want zonder dat kun je niets doen", aldus de potentiële Rode Duivel.

De Spaanse voetbalbond wil een nieuwe datum zoeken, maar liefst met supporters. Daar gaat Januzaj helemaal in mee. "We wilden ook graag spelen, maar niet zonder fans. Als we moeten wachten tot volgend seizoen, dan wachten we. Het is erg belangrijk om de fans bij deze wedstrijd te hebben.”