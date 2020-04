Beerschot-icoon keert volgend seizoen terug: "Gedaan met feest en bier"

Voor vele Beerschot-fans is de Braziliaan Luciano Da Silva één van de beste keepers die ze ooit hadden. De doelman was ook één van de sympathiekste spelers en enorm populair. Beerschot is nu van plan hem terug te halen voor volgend seizoen.

"Al mijn papieren zijn nu in orde en ik heb een interessante aanbieding gekregen van ze. Door de coronacrisis is het even lastig, maar ik ga binnenkort met mijn familie overleggen wat we gaan doen", aldus Luciano bij Vice. "Ik vind het leven hier in Brazilië geweldig, maar het lijkt me een mooie uitdaging om keeperstrainer te worden. Het zou wel betekenen dat niet meer elk weekend bestaat uit bier en feest."

Al zal het wel weer even wennen worden. "Sinds ik ben gestopt bij FC Groningen heb ik geen keepershandschoenen meer aangetrokken. In 1998 heb ik hier een belangrijk regionaal jeugdtoernooi gewonnen als keeper. Ik wil dat de mensen dat van mij onthouden. Ik zit wel in een team met allemaal jeugdvrienden van me. Ik ben nu verdedigende middenvelder, van het type Casimiro. Na de wedstrijd gaan we lekker barbecuen in de zon. Heerlijk is dat."