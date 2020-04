Columnist stelt zich vragen: "Dat Anderlecht nog licentie kreeg is met goed fatsoen niet uit te leggen"

Er zijn zeven clubs die hun licentie niet gekregen hebben, maar velen stellen vragen bij de licentie van Anderlecht. Oostende trekt die zelfs openlijk in vraag. Ook columnist Hugo Camps vindt het vreemd.

De berg geld die aan makelaars betaald werd, steekt bij de voetballiefhebber. "44 miljoen drinkgeld: dat kom je zelfs bij Afrikaanse staatshoofden niet tegen. Voetbal blijft een husseleconomie. Dat wordt door de scherprechter van de Licentiecommissie niet in rekening gebracht. Hij oordeelt als cijferfetisjist", schrijft Camps in HLN.

"Dan kom je automatisch tot een beleid van twee maten en twee gewichten. Dat Anderlecht nog een licentie kreeg na alle smog en bagger rond de voorzitter is met goed fatsoen niet uit te leggen. Terecht zijn de clubs met makelaars aan het bewind (Moeskroen, Lommel...) in licentienood. Maar aan de makelaars die in de wandelgangen met miljoenen staan te swingen, wordt niet geraakt. Alsof zij het voetbal minder ziek maken."