Doen Anderlecht en Juventus eerstdaags zaakjes? Makelaar is duidelijk over de zaak

RSC Anderlecht is al volop aan het kijken naar hoe het zich volgend seizoen wil gaan presenteren en heeft daartoe nog enkele knopen door te hakken.

Een maand geleden was er al sprake van een deal tussen Juventus en Anderlecht wat betreft aanvaller Marko Pjaca.

Die werd vanaf januari gehuurd door paars-wit, met een optie om hem nog een volledig extra seizoen te huren van de Oude Dame.

Meebeslissingsrecht

"Marko kan zelf meebeslissen in de zaak, want daarvoor staat een clausule in dat huurcontract. Alle partijen moeten het met elkaar eens worden", klinkt het bij monde van zijn makelaar Marko Naletilic bij TuttoJuve.

"We hopen nog altijd dat Marko zijn vorm van enkele jaren geleden kan terugvinden. Sarri sprak al zijn vertrouwen uit en wat voor hem nu de beste optie zou zijn."