Na Nainggolan en Fellaini scharen ook Eden Hazard en zijn broers zich achter het goede doel van Mogi Bayat

Mogi Bayat heeft een project opgericht om geld in de zamelen voor het goede doel: "Souliers du Couer". Daarvoor rekent hij op de steun van profvoetballers.

Zoals we reeds hebben gemeld gaat het geld naar organisaties in de vorm van voedingsmiddelen of medische beschermkledij. Als makelaar is Mogi Bayat een veelbesproken figuur en nu zet hij zijn connecties in voor het goede doel.

Zo rekent hij op profvoetballers om het project te ondersteunen en te doneren. Onder anderen Fellaini, Januzaj, Kums, Thereau, Trebel, Preud'homme, Dewaest, Saelemaekers, Arslanagic, Mpoku, Perbet en Guillaume Gillet werkten eraan mee.

Maar daar bleef het niet bij. Ook de broers Hazard zetten nu hun schouders onder het project. Zowel Eden, Thorgan als Kylian.

Ondertussen werden al dertig organisaties geholpen door "Souliers du coeur".