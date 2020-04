Joeri Dequevy (RWDM): "Een Brusselse derby in 1B zou top zijn"

Ondanks de zesde plaats van RWDM, die geen recht geeft op deelname aan de play-offs voor promotie naar Eerste Klasse B, zou de Brusselse club toch van de hoogste amateurklasse naar het profvoetbal kunnen stijgen.

Het seizoen van RWDM in de hoogste amateurklasse kwam abrupt tot een einde door de coronacrisis. Leider Deinze werd uitgeroepen tot kampioen en RWDM werd veroordeeld tot nog een jaar in het amateurvoetbal. De club had echter al een licentie voor profvoetbal ingediend en kreeg die werd ook goedgekeurd.

Door het groot aantal profclubs dat naast een licentie greep kan Racing White eventueel de leegtes in 1B opvullen. "Op mijn leeftijd (32 jaar), op het veld of niet, zie ik RWDM graag naar de op een na hoogste afdeling gaan. Dat zou top zijn voor de club en de supporters", gaf Joeri Dequevy aan.

"Het zou ook een mooie Brusselse derby met Union opleveren. Daarnaast hoop ik dat er het een en ander gaat veranderen in 1A en 1B, want daar is toch wel nood aan", besloot de ex-speler van Roeselare, Lierse, STVV en Antwerp die vorige zomer een gratis overstap maakte van OHL naar RWDM.