Ex-Bruggeling wil niet terug naar België: "Hier mag je nog gaan en staan waar je wil"

Dion Cools trok deze winter naar het Deense FC Midtjylland. Hij staat daar riant aan kop met zijn ploeg, maar de rechtsachter hoopt dat er nog gespeeld zal worden.

Cools werd door Club Brugge in januari verkocht aan de Deense topploeg. "In Denemarken mag je nog gaan en staan waar je wil - met een beperkt aantal ­mensen - dus waarom terug naar België ­komen?", vraagt hij zich af in GvA.

"Ik kan perfect naar de zee rijden voor een wandeling. De kleuterscholen gaan weer open, en wij trainen ook gewoon, zij het in groepjes van zes en zonder ­duels. Niet grof bedoeld naar mijn vriendin toe, maar het doet wel deugd om die paar uurtjes het huis uit te zijn.Moest de competitie worden stopgezet, zou het logisch zijn dat we kampioen zijn, we staan twaalf punten los. Maar liever op het veld de titel pakken dan vanuit de zetel."