Van de regen in de drup, maar toch houdt redder van 1B-club de moed erin: "Ik heb mezelf terug op de kaart gezet"

Peter Maes heeft zichzelf weer op de voetbalkaart gezet door met Lommel de degradatie af te wenden. Sterk staaltje van de trainer die eerst onder vuur lag in Operatie Propere Handen, maar nu zit hij alweer in de miserie...

Eigenaar Udi Shochatovitch geeft er immers de brui aan en als gevolg kreeg Lommel geen licentie. "Hij had een verhaal op lange termijn. Een tienjarenplan. Als je dan zou overwegen om al na één jaar te stoppen... Sorry, maar je neemt geen club over om er dan twaalf maanden later de brui aan te geven", vindt Maes in HLN.

"Hopelijk is dit geen definitief einde van het verhaal. Ik hoop dat het lukt voor de mannen die nu proberen de club te redden. Ik woon in Lommel en voelde de voorbije maanden dat er weer iets leefde, dat er weer geloof in de club was."

Maes zelf houdt er de moed in. "Toch weiger ik in zak en as te zitten. Dit was een moeilijke, maar ook mooie periode, waarin ik mezelf teruggevonden heb. Ik heb weer drive, ambitie en geloof. Ik heb het gevoel dat ik mezelf weer op de kaart heb gezet. Zorgen zal ik me pas maken als ik mensen uit mijn omgeving verlies."