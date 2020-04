Voorzitter van Cercle Brugge wil graag verder blijven samenwerken met de huidige trainer: "Bernd Storck heeft een mooi aanbod gekregen, de bal ligt in zijn kamp"

Een contractverlenging van Bernd Storck is een prioriteit voor Cercle Brugge, maar het is nu de Duitser die de kaarten in handen heeft.

Cercle Brugge heeft er alle vertrouwen in dat ze in de Pro League zullen blijven, wat er ook gebeurt, en kijkt er nu vol vertrouwen naar uit om zich voor te bereiden op het komende seizoen, ondanks het coronavirus. "Daar is wat onzekerheid over, maar we willen het avontuur met Bernd Storck in ieder geval verder zetten", benadrukt Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle Brugge.

Maar de Duitse coach is enorm populair en de voorzitter is zich hiervan bewust. "Hij is erg populair en misschien zijn andere clubs wel geïnteresseerd," bevestigt hij. "We hebben hem een mooi aanbod gedaan en het is nu aan hem. Maar ik weet dat er andere kandidaten zijn, en we kunnen niet concurreren met de grootste clubs. We hebben een budget om ons aan te houden."