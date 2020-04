Eden Hazard destijds de beste in de Premier League? "Pas als je samen traint met iemand zie je hoe sterk hij écht is"

De passage van Eden Hazard bij Chelsea heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten bij de supporters en zijn toenmalige ploegmaats.

Een van die ex-ploegmakkers bij de Blues is Juan Mata. De Spanjaard kwam op de webstek van Manchester United (zijn huidige werkgever) terug op de periode bij Chelsea waarin hij de kleedkamer deelde met Eden Hazard.

"Ik heb er van genoten om met hem in de ploeg te spelen. Zelfs tegen hem spelen is een plezier. Volgens mij was hij gedurende enkele seizoenen de beste speler van de Premier League", legde de 31-jarige Spanjaard uit.

"Ik stond op het trainingsveld met hem en dan kan je pas echt inschatten hoe goed iemand is. Tot op heden is het bij Real Madrid nog niet gegaan zoals hij het zou willen, maar eens dat hij volledig hersteld is van zijn blessure kan hij zijn niveau van weleer weer behalen", besloot Mata.