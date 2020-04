'Klopp wijst toptarget aan om vertrek van sterkhouder(s) op te vangen'

Liverpool FC wil ook volgend seizoen meespelen in de strijd om de oppergaai in de Premier League. Jürgen Klopp wil zich wapenen tegen een vertrek van één van zijn sterkhouders. Timo Werner staat helemaal bovenaan de verlanglijst.

Het is niet ondenkbaar dat Mo Salah, Roberto Firmino of Sadio Mané een transfer versieren. Alle voorgenoemde spelers van Liverpool FC staan in de belangstelling van Real Madrid en/of FC Barcelona.

Bild weet dat Jürgen Klopp alvast zijn toptarget heeft doorgegeven aan het bestuur van The Reds. Timo Werner van RB Leipzig moet de volgende doelpuntenmachine van Liverpool worden.