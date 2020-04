Oplossing in de maak voor Champions League? UEFA zoekt naar neutraal terrein voor 'Final 8'

Naast de binnenlandse competities moesten ook de Champions League en de Europa League wijken voor het coronavirus. Alle matchen werden uitgesteld en nieuwe data zijn er nog niet.

De UEFA ging op zoek naar een oplossing om de competitie dit seizoen toch nog tot een einde te brengen en kwam uit bij een 'Final 8', meldt Mundo Deportivo. Acht teams moeten het op neutraal terrein tegen elkaar opnemen voor de 'Beker met de Grote Oren'.

Als er op neutraal terrein wordt gespeeld kan elk duel in één match worden beslist, want dan is er geen thuisvoordeel meer. Een tijdbesparende formule, alleen moet de UEFA nog uitmaken op welk neutraal terrein de Final 8 -van kwartifinale tot finale- zal doorgaan.

Vier van de acht deelnemende ploegen zijn al bekend. Atalanta, Atlético Madrid, RB Leipzig en PSG wisten hun 1/8 finale te winnen. Napoli, Barcelona, Chelsea, Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Lyon en Juventus speelden alleen nog maar een heenmatch in de 1/8 finale.