Guardiola stuurt aan op hereniging: 'Pep wil sterkhouder van ex-club naar Manchester City halen'

Bayern München gaat afscheid nemen van Manuel Neuer. Beide partijen geraken niet tot een overeenkomst wat betreft een nieuw contract. Pep Guardiola wil zijn voormalige goalie alvast naar Engeland halen.

Bayern München - dat met Alexandre Nübel de opvolger van Manuel Neuer al in de wachtkamer heeft zitten - schotelde Neuer een contract tot 2023 voor. De Duitse international had echter een heel ander eisenpakket in gedachten. Dat kan je HIER nalezen.

De scheiding tussen Neuer en Der Rekordmeister is opnieuw een stapje dichterbij. Net als de hereniging met Pep Guardiola. Na Chelsea FC is Manchester City de tweede Engelse club die Neuer wil binnenhalen. Al zal hij in het Etihad Stadium wel als doublure van Ederson moeten fungeren.