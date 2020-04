Kopzorgen bij Peter Maes: "Ik hoop dat dit niet einde verhaal is"

Peter Maes kwam dit seizoen aan in Lommel en hij hielp de club om zijn sportieve zorgen te overwinnen. Hij hoopt nu dat de administratieve problemen worden opgelost en dat Lommel zijn licentie krijgt.

Toen Peter Maes zich eind oktober bij Lommel aansloot, stond de Limburgse club op een verontrustende zevende plaats. 18 wedstrijden later stond Lommel opnieuw op een veilige plaats. De twee laatste plaatsen waren voor Roeselare en Sporting Lokeren.

Maar de club heeft zijn licentie niet gehaald en zal nog bij het BAS verschijnen. "Ik hoop dat dit niet einde verhaal is", benadrukt Peter Maes in een interview met Het Laatste Nieuws. "Het management zal nu alles in het werk stellen om in 1B te blijven en ik hoop dat het lukt. Ik woon in Lommel en ik voelde dat er leven en hoop was voor de club. Het zou zonde zijn als het allemaal zou mislukken."