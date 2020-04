'Anderlecht krijgt concurrentie van onder meer Lille voor verrassende zomertransfer'

RSC Anderlecht wil deze zomer graag opnieuw enkele boeiende transfers maken om zo verder te werken aan de toekomst.

Daarbij zijn ze in hun zoektocht ook verrassend genoeg uitgekomen bij Ryan Babel. Dat is ondertussen een gerucht dat in Turkije hardnekkig blijft aanhouden.

Kapers op de kust

Paars-wit zou wel oren hebben naar een deal met de Nederlandse ervaren speler, die volgend seizoen niet op nieuwe kansen lijkt te moeten rekenen bij Galatasaray.

Er is ondertussen wel concurrentie opgekomen voor Anderlecht, want ook Lille zou zich willen mengen in de debatten.