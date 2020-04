Borkelmans maakt zich géén zorgen over Duivelse defensie: "Op het WK in Brazilië bewees hij de nationale ploeg op zijn zesendertigste nog grote diensten"

De coronacrisis heeft het EK van deze zomer naar 2021 geduwd. Meteen werden er her en der vragen gesteld bij de Belgische verdediging. Vital Borkelmans maakt zich echter geen zorgen.

Vital Borkelmans is momenteel aan de slag als bondscoach van Jordanië. De voormalige verdediger was tussen 2012 en 2016 echter de assistent van Marc Wilmots bij de Rode Duivels. Met andere woorden: hij heeft recht van spreken.

“Iedereen heeft het erover dat de verdediger op het EK een jaartje ouder zal zijn”, geeft Borkelmans zijn mening in Het Laatste Nieuws. “Maar dan verwijs ik naar Daniël Van Buyten. Op het WK in Brazilië bewees hij de nationale ploeg op zijn zesendertigste nog grote diensten.”

Toby Alderweireld, Jan Vertonghen én een fitte Vincent Kompany zullen er volgend jaar ook nog staan. Er is ook back-up, hé

“Toby Alderweireld, Jan Vertonghen én een fitte Vincent Kompany zullen er volgend jaar ook nog staan. Er is ook back-up, hé. Ik geloof sterk in Dedryck Boyata, terwijl ook Jason Denayer het goed doet bij een grote club als Lyon. We moeten ons geen zorgen maken.”