(Ex-)bad boys in de Belgische competitie: Yassine El Ghanassy

Deze week overlopen we elke dag een enfant terrible die in de Belgische competitie heeft gevoetbald of nog steeds aan het werk is. Vandaag is het de beurt aan Yassine El Ghanassy, de ex-voetballer van AA Gent en KV Oostende.

Yassine El Ghanassy werd altijd gezien als één van de grootste Belgische talenten op het hoogste niveau, maar de flankaanvaller maakte het vooral graag te bont bij zijn clubs. Ook op de baan toonde hij zich vaak van zijn slechtste kant zien. Bij AA Gent was El Ghanassy nochtans een belangrijke speler. In bepaalde wedstrijden was hij zelfs de kapitein van de ploeg. Toch liep het op een bepaald moment mis tussen de speler en de club, waardoor er werd besloten om het contract te ontbinden. Na enkele buitenlandse avonturen probeerde hij het opnieuw in de Belgische competitie bij KV Oostende. Ook daar was het duidelijk dat hij heel wat talent had, maar hij maakte het te bont. Vooral op de baan liet hij zich van zijn slechtste kant zien. Het kwam zelfs zo ver dat hij in 2018 veroordeeld werd tot een jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van meer dan 10.000 euro. Hij had namelijk al vijftien verkeersinbreuken. Op dit moment is de polyvalente speler nog steeds op zoek naar een nieuwe club.