🎥 Dag op dag 11 jaar geleden maakte België kennis met een erg groot talent: Thibaut Courtois

Exact elf jaar maakte de (Belgische) voetbalwereld kennis met Thibaut Courtois. De reus met babyface moest door een samenloop van omstandigheden aan de bak in de Jupiler Pro League. Courtois redde meteen de meubelen voor Genk. Teleurstellen deed hij allerminst. Bekijk hier de beelden!

Thibaut Courtois, amper 16 jaar, debuteerde in de thuiswedstrijd tegen AA Gent. Enorm opvallend, als je weet dat Courtois voor aanvang van het seizoen nog voor de beloften uitkwam en eigenlijk slechts de zesde doelman in de hiërarchie was.

In de wintermercato vertrokken met Bolat en Bailly twee doelmannen. Davino Verhulst was daarna eerste doelman, maar zat tegen AA Gent een schorsing uit. Doordat zijn doublure Sem Franssen geblesseerd was en ook de jonge Koen Casteels nog niet voldoende fit was, moest de jonge Courtois opdraven.

De partij eindigde op 2-2. Courtois was kansloos op de kopballen van Grondin en Custovic, maar liet desalniettemin enkele knappe parades optekenen. Huysegems en Anele scoorden voor de Limburgers.

Geduldig zijn

Davino Verhulst nam een week later zijn plaats tussen de palen weer in. Thibaut Courtois had geproefd van het hoogste niveau, maar moest geduldig zijn. Hij speelde dat seizoen geen wedstrijd meer, net als het seizoen daarna. Laszlo Köteles was de onbetwiste titularis.

Seizoen 2009-2010 betekende de definitieve doorbraak voor de 18-jarige Courtois. Andermaal door een samenloop van omstandigheden verscheen hij aan de aftrap in een kwalificatiewedstrijd voor de Europa League, waarna hij zijn plaats niet meer weggaf. Met veertien clean sheets had hij dat seizoen een enorm aandeel in de landstitel van de Limburgers. Denk maar aan de legendarische save op de knal van Nong in de cruciale match tegen Standard. Bekijk de beelden in onderstaand filmpje.

Palmares

Op zijn 27ste heeft Thibaut Courtois al een waanzinnig palmares bijeen gekeept. Naast 79 interlands en een derde plaats met België op het WK 2018, zijn dit zijn verwezenlijkingen op clubniveau. Een indrukwekkende prijzenkast voor de rijzige Limburger!

Premier League: 2x

FA Cup: 1x

League Cup: 1x

La Liga: 1x

Copa del Rey: 1x

Spaanse Supercup: 1x

Jupiler Pro League: 1x

WK voor clubs: 1x

Europa League: 1x

Europese Supercup: 1x