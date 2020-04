OH Leuven komt met heus masterplan op de proppen: "Noem het gerust OHL-DNA"

OH Leuven heeft nog geen zekerheid over de promotie naar de Jupiler Pro League, maar de fusieclub blijft niet bij de pakken zitten. Met een heus masterplan willen ze opnieuw een vaste waarde op het hoogste niveau worden.

OH Leuven komt op hun webstek met een heus masterplan op de proppen. Ook aan Den Dreef wordt volop ingezet op de jeugd. Op die manier wil OHL op termijn opnieuw een vaste waarde worden in de Jupiler Pro League.

Om te beginnen willen de Leuvenaars de jeugdaccomodatie verbeteren. Maar dat is niet alles. De jeugdspelers zullen professioneel worden begeleid. Dat gaat van studiebegeleiding tot mentale opvolging.

OHL-DNA

Maar dat is niet alles. "We willen naar één vaste speelstijl gaan", klinkt het in het King Power Stadion. "Noem het gerust een OHL-DNA. "Vanaf de U7 tot de U21 willen we met een techniekplan werden. Op die manier kunnen spelers aan hun sterktes en aan hun mindere punten werken."