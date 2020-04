(Ex-)bad boys in de Belgische competitie: Ayanda Patosi

Deze week overlopen we elke dag een enfant terrible die in de Belgische competitie heeft gevoetbald of nog steeds aan het werk is. Vandaag is het de beurt aan Ayanda Patosi, de ex-polyvalente speler van Sporting Lokeren.

Nu gaat het bijzonder slecht met de Waaslanders, maar er was een periode waarin Sporting Lokeren twee keer de beker kon winnen en ook regelmatig een plaast kon bemachtigen bij de eerste zes in de Belgische competitie. Tijdens deze periode had Sporting Lokeren een zeer sterke aanvalslinie met onder meer Hamdi Harbaoui, Nill De Pauw en... Ayanda Patosi. De Zuid-Afrikaan had misschien wel het meeste talent bij de club, maar onder meer door zijn gedrag is het talent er nooit echt uitgekomen. De enige trainer die hem (af en toe) in het gareel kon houden was Peter Maes, maar de andere trainers hadden het moeilijker met hem. Zo speelde de polyvalente speler enkele wisselvallige seizoenen door zijn gebrek aan discipline en zijn overgewicht. Ondanks dat hij een grote toekomst voor zich had, speelt Ayanda Patosi nu bij FC Foolad in Iran. Hij zat na Sporting Lokeren ook nog in zijn thuisland en in de Emiraten. Hij scoorde dit seizoen één doelpunt in 9 wedstrijden.







