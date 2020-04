Het gaat van kwaad naar erger met wereldkampioen: nu ook ongewenst in Moskou

André Schürrle zou deze zomer wel eens aan een nieuw avontuur kunnen beginnen in zijn carrière. Hij wordt nu uitgeleend aan Spartak Moskou, maar er wordt niet verwacht dat de club hem definitief zal aankopen van Borussia Dortmund.

De Russen hadden bijna een miljoen euro betaald om de speler te lenen. Volgens Bild is de aankoopoptie bijna acht miljoen euro. De Duitser heeft echter niet aan de verwachtingen voldaan en dus zal hij terugkeren naar Dortmund.

Bild zegt ook dat de sportieve directeur van Spartak heeft bevestigd dat Schürrle volgend seizoen niet meer in Moskou zal spelen.

De wereldkampioen blijft tot 2021 onder contract bij Dortmund en moet, behoudens een ommekeer, zijn achtste club uit zijn carrière zoeken. Het is al een carrière van ups en downs geweest voor een speler die geweldig was gestart bij Leverkusen en grote dingen had bereikt bij Chelsea. Daarna ging het namelijk bergaf bij Dortmund, Fulham en Spartak Moskou.