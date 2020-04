Lierse Kempenzonen wil nieuw rampseizoen absoluut vermijden en plukt nog een verdediger weg uit 1B

Lierse Kempenzonen heeft zijn derde versterking voor volgend seizoen beet. Het plukte een jonge rechtsachter gratis weg bij Westerlo.

Lierse Kempenzonen rekruteert spelers in het Limburgse. Na Bernd Brughmans (Thes Sport) en Ben Santermans (Lommel) hebben de Pallieters zich nu ook versterkt met Yentl Van Genechten, eigendom van Westerlo en dit seizoen verhuurd aan Thes Sport. Versterkingen zijn welkom om een nieuw kwakkelseizoen te vermijden.

Van Genechten is een 19-jarige rechtsachter die in 2018 zijn debuut voor de Kemphanen maakte in een competitieduel in 1B tegen... K Lierse SK. Vorig jaar debuteerde de verdediger in play-off 2 en maakte hij een keer de 90 minuten vol.

Lierse Kempenzonen plukt Van Genechten gratis weg bij Westerlo en geeft hem een eenjarig contract met een optie op een extra jaar.