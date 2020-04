"Na de crisis zal Mbappé nog maar 40 miljoen waard zijn": Franse politicus ziet voetbalwereld drastisch veranderen in de toekomst

De wereld zal niet meer hetzelfde zijn na de coronacrisis, horen we uit alle hoeken. De voetbalwereld wellicht ook niet. Zeker op economisch vlak.

Nu al voelen professionele voetbalclubs dat de coronacrisis flinke happen uit hun budget neemt. Daniel Cohn-Bendit, een Franse afgevaardigde in het Europees Parlement, denkt dat de coronacrisis de irrationaliteit uit sportwereld zal halen. "Het is als de wederopbouw na een nucleaire crisis", legde hij uit bij AS.com.

"Als de coronacrisis verleden tijd is zal Kylian Mbappé nog maar 35 à 40 miljoen euro waard zijn in plaats van 200. Er zal een herstructurering moeten plaatsvinden, die niet alleen betrekking heeft op de spelerslonen, maar ook op de portretrechten. We moeten breken met het systeem van makelaars. Ik denk niet dat spelers slechter zullen doen voor minder geld", besloot hij."