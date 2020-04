16-jarige Kluiverth Aguilar, de broer van Rijkaard Aguilar, is op weg naar Manchester City

Manchester City heeft een akkoord bereikt met een 16-jarige Peruviaan. In 2021 sluit hij aan bij de 'Citizens'.

Met de naam 'Kluiverth Aguilar' ben je voorbestemd om profvoetballer te worden, niet? De 16-jarige rechtsachter uit Peru is alvast op de goede weg. Officieel van Manchester City is hij nog niet, maar hij heeft een akkoord met de Engelse club om op zijn achttiende verjaardag (5 mei 2021) de overstap te maken.

"Mijn vader houdt van het Nederlandse voetbal en heeft me naar Patrick Kluivert genoemd. Mijn oudere broer heet Rijkaard", legde de verdediger van Club Alianza Lima uit bij Todo Sport.

Wat zou het mooi zijn mocht hij ooit in dezelfde ploeg spelen als Justin Kluivert, de zoon van Patrick, die nu actief is bij AS Roma.