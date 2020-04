Klein als land, groot als voetbalexporteur: België levert meer spelers dan Italië af aan het buitenland en scoort erg hoog wereldwijd

Dat het Belgisch voetbal een groot exportproduct is valt niet langer te ontkennen. Ons land levert meer dan 250 Belgen aan buitenlandse competities en moet voor weinig landen onderdoen.

In hun wekelijks rapport publiceerde onderzoeksbureau CIES dat er in 2019 263 Belgen uitkwamen voor een buitenlandse club. Sommigen in een tweede klasse of lager en 160 in de hoogste afdeling van een land.

Wereldwijd leveren slechts veertien landen meer voetballers aan het buitenland. Opmerkelijk, aangezien net geen 11,5 miljoen inwoners telt. In Europa staat België op een negende plaats. De niet-Europese landen voor België zijn Brazilië (1600 spelers in het buitenland), Argentinië (972), Colombia (467), Nigeria (399), Uruguay (383) en Ghana (311).

Dit zijn de Europese landen:

1. Frankrijk: 1027

2. Engeland: 565

3. Spanje: 559

4. Servië: 521

5. Duitsland: 480

6. Kroatië: 446

7. Nederland: 368

8. Portugal: 362

9. België: 263

10. Oekraïne: 250

11. Italië: 230