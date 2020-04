Inter-icoon steekt de loftrompet over Lukaku: "Een onstopbare stier"

Dat Lukaku het goed doet in Italië, is een understatement. Met 17 doelpunten in de Serie A moet de Rode Duivel enkel Immobile en Cristiano Ronaldo laten voorgaan in de topschuttersstand. Ook oud Inter-icoon Christian Vieri is onder de indruk van Lukaku.

Vieri scoorde in 6 seizoenen 103 keer bij Inter Milaan, hij weet dus als geen ander hoe het is om voor de club te spelen en scoren. Ook hij is onder de indruk van Lukaku "Een Lukaku in topvorm is onstopbaar", reageert Vieri bij de Engelse krant The Daily Mail.

"Hij doet me zelfs heel hard aan mezelf denken. Hij is groter en sterker dan zijn tegenstanders en heeft een dodelijke linkervoet", is Vieri duidelijk onder de indruk. Maar hij was niet blind voor het talent van de Rode Duivel de voorbije jaren. "Ik volg hem al 10 jaar en ben zwaar onder de indruk van zijn kracht. Als hij topfit is, kan niemand hem stoppen. Hij is zoals een stier".