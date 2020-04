Toptalent verlaat Standard en kiest voor Club Brugge ondanks interesse van Lille, Monaco en Arsenal

De Academie Louis Dreyfus is één van zijn toptalenten kwijt. De bijna 15-jarige Thomas Mukendi koos ervoor om Standard te verlaten en voor Club Brugge te gaan spelen.

Toch wel een redelijk zware klap voor de Rouches, want Mukendi was één van de grote talenten. Hij weigerde er echter zijn eerste profcontract te tekenen als hij in augustus 15 wordt. Hij ziet bij Club Brugge meer mogelijkheden.

Sinds juni 2018 mogen clubs jeugdspelers vanaf 15 jaar hun eerste profcontract laten tekenen. Voorheen was dat vanaf 16, maar om al het Belgisch talent niet meteen naar het buitenland te zien vertrekken, werd dat verlaagd naar 15, terwijl een buitenlandse club moet wachten tot ze 16 zijn.

Mukendi is kapitein van de nationale U15 en werd ook van dichtbij gevolgd door Lille, Monaco en Arsenal. De verdedigende middenvelder hoopt eerst door te breken in België.